Пожар вспыхнул на борту авианосца «Адмирал Кузнецов» во время ремонта

«В 10:16 по московскому времени поступило сообщение о пожаре на авианесущем крейсере „Адмирал Кузнецов“. Предварительно, горит первый энергоотсек. В настоящее время корабль находится на ремонте в доке», — приводит агентство слова собеседника.

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» завершится в 2020 году Подробнее

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, огонь охватил 120 квадратных метра энергоотсека. Горит дизельное топливо. Не удалось установить связь с тремя рабочими, которые находились в зоне пожара. Позже двух из них нашли живыми. На заводе «Звездочка» RT подтвердили информацию о пожаре на борту авианосца.

«Адмирал Кузнецов» в феврале 2017 года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Авианосец участвовал в военных операциях в Сирии. После похода корабль начали ремонтировать и модернизировать. По плану, на борту корабля должны заменить энергооборудование и установить новейшую систему ПВО.