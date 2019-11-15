Пожар вспыхнул на балконах трех этажей жилого дома на западе Москвы

Пожар на цветочном складе в центре Москвы полностью ликвидирован Подробнее

Согласно информации ведомства, 15 ноября в 2:31 на пост МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: ЗАО, Удальцова, 16.

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на 5-7 этажах происходит горение на балконах», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что в ходе тушения пожара, с этажей, которые расположены выше, были спасены 17 человек.

«Принятыми мерами в 03:26 пожар был локализован и в 03:34 ликвидирован», — говорится в заявлении пресс-службы столичного главка МЧС.

В ликвидации пожара участвовали 27 единиц техники и 95 человек личного состава. В результате происшествия есть пострадавшие, отметили в ведомстве.

«В ходе тушения медикам были переданы для осмотра два человека», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МЧС. Об их состоянии пока никакой информации нет.