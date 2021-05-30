Пожар вспыхнул в гостинице «Северная» в Петрозаводске

Гостиница «Северная» загорелась в Петрозаводске. Пожарным уже удалось локализовать огонь на площади 500 «квадратов». В результате пожара никто не пострадал.

«Локализация на площади 500 квадратных метров», — привел ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Карелия.

По словам собеседника агентства, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Как уточнил представитель экстренных служб РИА «Новости», в гостинице загорелась кровля. Само здание находится на проспекте Ленина.

«Пострадавших нет. Эвакуировано 50 человек», — сказали агентству.

Глава администрации Петрозаводска Владимир Любарский написал во «ВКонтакте», что вечером 30 мая лично приехал к гостинице. Всего в здании находились 64 гостя и четыре сотрудника гостиницы.

Источник фото: vk.com/Владимир Любарский

«Подключился к работе штаба, установил связь с водоканалом, с персоналом, в ведении которого техобслуживание здания. Идет обесточивание. Глубина проблемы будет понятна после вскрытия кровли», — отметил Любарский.

Сейчас на месте продолжают работать пожарные. Все причины и обстоятельства возгорания пока устанавливаются.