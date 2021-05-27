Пожар вспыхнул в частном доме на Ленинградском шоссе

Пожар возник в частном доме по адресу Ленинградское шоссе, 344. Об этом «360» сообщил источник.

В МЧС «360» сообщили, что информация о загорании частного деревянного строения поступила в 21:32. Площадь пожара составляет около 30 «квадратов».

«Информации о пострадавших не поступало», — отметили «360» в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать пожарные подразделения. Информации о причинах пожара пока не поступало.

Три человека пострадали при взрыве на магистральном газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области. По данным региональной прокуратуры, взрыв произошел около 17:00 (16:00 по московскому времени) при проведении ремонтных работ на газопроводе недалеко от села Куриловка.