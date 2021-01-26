Пожар возник на месте несанкционированной свалки в Митино. Ситуация под контролем

На месте происшествия находятся сотрудники подмосковного главка МЧС, представители лесного хозяйства региона и администрации городского округа Красногорск. В тушении задействованы 22 человека и несколько единиц техники. Осуществляется проливка места горения водой. Угрозы лесному фонду нет.

Администрация Красногорска держит ситуацию под контролем при содействии регионального главка МЧС. Пожар возник на месте несанкционированного сброса мусора, по факту образования свалки правоохранителями еще осенью 2020 года было возбуждено уголовное дело. Ведется работа по установлению виновных для привлечения к ответственности, вывоза мусора и ликвидации свалки.

Возгорание камыша произошло под Анапой на заросшем берегу реки Анапки вечером в понедельник. Пожарным удалось потушить пламя на площади 2000 квадратных метров лишь к утру вторника.

UPD: Прокуратура Московской области поручила Красногорской городской прокуратуре проведение проверки по факту пожара. По предварительной информации, произошло возгорание несанкционированной свалки на территории земель лесного фонда в городском округе Красногорск вблизи Митинского кладбища, отметили в ведомстве. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.