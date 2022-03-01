Пожар возле «Невской Ратуши» в Петербурге спровоцировал эвакуацию десяти человек

Пожар произошел в доме № 5, расположенном в Дегтярном переулке в Центральном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

У 11-этажного дома загорелась кровля. Информация о пожаре поступила около девяти утра сегодня. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. В тушении пожара задействовали 36 спасателей и восемь единиц спецтехники. Из здания эвакуировали десять человек. Локализовать пламя удалось в 09:39. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.

«В ходе строительных работ по устройству мягкой кровли 11-го технического этажа 4 корпуса второй очереди квартала „Невская Ратуша“ произошло локальное возгорание материалов. В настоящее время возгорание ликвидировано, угрозы распространения огня нет. Работы будут продолжен в соответствии с графиком», — сообщили в пресс-службе ГК «Галс-Девелопмент».