Пожар во взорвавшемся под Нижним Новгородом доме полностью ликвидировали

В доме в селе Маргуша, где ночью произошел взрыв, полностью ликвидировали пожар. Об этом сообщили в МЧС, написал ТАСС.

Взрыв газа в трехэтажном жилом доме на улице Новоселова в селе Маргуша произошел вечером 19 апреля. Четыре квартиры на втором и третьем этажах частично обрушились. Начался пожар на площади 1200 квадратных метров.

В результате случившегося погиб ребенок, несколько человек пострадали. В больницах находятся трое взрослых и двое детей. Две женщины и мужчина получили травмы разной степени тяжести. Двое детей — девятилетний мальчик и его двухмесячная сестра — остаются в Нижегородской областной детской клинической больнице.

Предварительной причиной ЧП считают утечку газа. По факту случившегося Следственный комитет открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Два сотрудника эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы в здании в день взрыва, задержаны. Разбор завалов продолжается.

Разрушенный кирпичный дом был относительно новым, его построили в 2015 году. В нем находились 27 квартир, там жил 31 человек.