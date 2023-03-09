Происшествия 09 марта 2023, 16:44 Пожар во Владимирской области унес жизнь мужчины

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Серьезный пожар произошел в Судогде Владимирской области. Из-за неисправности электрической тепловой пушки загорелся частный дом. Об этом сообщил «Царьград».

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Ситуация произошла 8 марта. Пламя охватило жилой дом на улице Береговой. Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. На пепелище пожарные обнаружили тело хозяина дома. Следком по Владимирской области организовал проверку случившегося.