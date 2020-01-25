Пожар во французском зоопарке погубил более 60 животных

Пожар случился во французском зоопарке. В огне погибли 60 летучих мышей. Последствия могли быть еще серьезнее, но спасатели смогли защитить пантер и жирафов.

Директор зоопарка рассказала радиостанции France Bleu, что возгорание началось в террариуме. Пожар быстро потушили, но здание разрушилось полностью. В огне погибли 60 летучих мышей и несколько рептилий. Среди сотрудников зоопарка пострадавших нет.

По словам директора парка Селин Талино, также могли пострадать пантеры и жирафы, которые находились неподалеку. К счастью, этого не произошло благодаря оперативным действиям пожарных.

«Это очень серьезное происшествие для нас», — прокомментировала она гибель животных.

Пожары часто приводят к серьезным последствиям. Но американские школьники с недавних пор стали пренебрегать правилами безопасности. Они запустили флешмоб, который может стать причиной возгораний.