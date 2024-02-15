Происшествия 15 февраля 2024, 10:40 Пожар во дворе здания «Известия-холл» в центре Москвы потушили МЧС полностью ликвидировали пожар во дворе здания «Известия-холл» в Москве РИА «Новости»

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Спасатели потушили пожар во дворе здания «Известия-холл» в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, в результате возгорания в центре города никто не пострадал. Однако спасателям пришлось искать одного из сотрудников заведения.

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Пожар в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади начался утром в четверг, 15 февраля. В спасательные службы поступила информация, что загорелись две постройки. Огонь быстро распространялся.

Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. Позже спасателям удалось локализовать возгорание. Сейчас уже нет угрозы ни людям, ни зданиям.

Ранее «Газель» взорвалась на проезжей части в центре Москвы.