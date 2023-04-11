Происшествия 11 апреля 2023, 16:04 Пожар в жилом районе Широкая речка произошел в Екатеринбурге МЧС: в жилом районе Широкая речка в Екатеринбурге произошел пожар РИА «Новости»

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В жилом районе Широкая речка в Екатеринбурге произошел пожар. Информацию о возгорании «360» подтвердили в региональном МЧС.

«Мусор загорелся на площади в 40 квадратных метров. В ликвидации задействовали две единицы спецтехники и шесть человек личного состава. Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в ведомстве.

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Видео пожара очевидцы выложили в соцсетях. Столб густого черного дыма окутал жилые многоэтажные дома.

В первую неделю апреля сильное возгорание случилось в Екатеринбурге. Огонь распространился на площади 850 «квадратов». Тогда на Сибирском тракте загорелись сухая растительность, мусор и два гаража.