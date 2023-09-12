Происшествия 12 сентября 2023, 15:12 Пожар в жилом доме Волгограда локализовали Спасатели локализовали пожар в жилом доме Волгограда на площади в 750 кв. м

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Охвативший верхние этажи жилого дома в Дзержинском районе Волгограда пожар локализовали на площади в 750 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что в результате происшествия никто из местных жителей не погиб и не пострадал.

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На месте продолжают работы расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда регионального главка МЧС. Всего на месте работают 102 человека и 34 единицы техники. Спасатели вывели из горящего дома 35 человек.

Причину возникновения огня установят сотрудники специальной лаборатории, которые прибыли на место происшествия.

По данным издания V1.Ru, от пожара уже пострадали две квартиры. В одном из помещений находилась женщина, которую спасатели спустили при помощи автолестницы, а после передали врачам.