Происшествия 04 февраля 2024, 20:33 Пожар в жилом доме в Усть-Илимске локализовали МЧС: площадь пожара в Усть-Илимске достигла 700 кв. м, его локализовали

Читать 360tv в

Пожар в городе Усть-Илимске, где загорелся деревянный двухэтажный дом, локализовали. Площадь горения составила 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Иркутской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах», — отметили в ведомстве.

Реклама

На месте ЧП работали 49 специалистов и 15 единиц спецтехники. Пожарные успели эвакуировать пострадавших мужчину и женщину. Еще 30 жильцов вышли из горящего дома самостоятельно.

Городская администрация пообещала предоставить оставшимся без крыши над головой людям временное жилье. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

В центре Москвы сильный пожар охватил двухэтажное здание. Во время тушения пожарные спасли трех человек. Выяснилось, что на втором этаже административного здания на улице Гиляровского загорелся строительный мусор.