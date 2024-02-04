04 февраля 2024, 20:33
Пожар в жилом доме в Усть-Илимске локализовали
МЧС: площадь пожара в Усть-Илимске достигла 700 кв. м, его локализовали
Пожар в городе Усть-Илимске, где загорелся деревянный двухэтажный дом, локализовали. Площадь горения составила 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Иркутской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах», — отметили в ведомстве.
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На месте ЧП работали 49 специалистов и 15 единиц спецтехники. Пожарные успели эвакуировать пострадавших мужчину и женщину. Еще 30 жильцов вышли из горящего дома самостоятельно.
Городская администрация пообещала предоставить оставшимся без крыши над головой людям временное жилье. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
В центре Москвы сильный пожар охватил двухэтажное здание. Во время тушения пожарные спасли трех человек. Выяснилось, что на втором этаже административного здания на улице Гиляровского загорелся строительный мусор.
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