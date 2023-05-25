Эксклюзив 25 мая 2023, 22:20 Пожар в жилом доме в центре Москвы потушили «360»: пожар в квартире на Никитском бульваре локализовали

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Пожарные локализовали возгорание в квартире в многоэтажном доме на Никитском бульваре в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Также «360» показал кадры с места ликвидации возгорания. На них запечатлена работа нескольких пожарных расчетов. Также на месте ЧП находятся правоохранители.

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По данным ТАСС, пожар ликвидировали в 21:52. Его площадь составила 60 квадратных метров.

«На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало», — уточнил собеседник агентства.

Возгорание зафиксировали в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века. Открытое горение произошло на втором этаже.

Ранее огнеборцы полностью потушили открытый огонь на пожаре в Одинцове. По данным МЧС, один из павильонов вспыхнул на строительном рынке «Акос» в Одинцове 24 мая. Пожару присвоили второй ранг. Огонь стремительно распространился со 150 до 1200 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 96 человек и свыше 30 единиц техники.