08 сентября 2023, 20:21
Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидировали
МЧС Москвы: на Арбате потушили пожар в жилом доме и спасли одного человека
В Центральном округе Москвы на Арбате спасатели ликвидировали возгорание в жилой пятиэтажке. При пожаре удалось спасти одного человека, сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что 8 сентября на Новинский бульвар выезжали спасатели из-за возгорания в подвале жилого дома № 1. Пожар ликвидировали, спасли одного человека.
Реклама
До этого собеседник «360» рассказал подробности этого же ЧП. В частности, при пожаре также спасли женщину с младенцем. Задымление произошло на втором и третьем этажах. Также в здании прорвало трубу с кипятком.
Еще один пожар возник в комнате общежития в районе Бибирево в Москве. Там произошло короткое замыкание, из-за которого вспыхнул холодильник.
Ранее в дошкольном лицее № 1544 в районе Митино начался пожар. Огонь возник в кабинете психолога на первом этаже. Как выяснилось, горела отделка и мебель. Из здания быстро вывели на улицу 60 человек. Информации о пострадавших не поступало.
Пожары
Москва 2023
Реклама
Реклама