Эксклюзив 08 сентября 2023, 20:21 Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидировали МЧС Москвы: на Арбате потушили пожар в жилом доме и спасли одного человека РИА «Новости»

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В Центральном округе Москвы на Арбате спасатели ликвидировали возгорание в жилой пятиэтажке. При пожаре удалось спасти одного человека, сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что 8 сентября на Новинский бульвар выезжали спасатели из-за возгорания в подвале жилого дома № 1. Пожар ликвидировали, спасли одного человека.

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До этого собеседник «360» рассказал подробности этого же ЧП. В частности, при пожаре также спасли женщину с младенцем. Задымление произошло на втором и третьем этажах. Также в здании прорвало трубу с кипятком.

Еще один пожар возник в комнате общежития в районе Бибирево в Москве. Там произошло короткое замыкание, из-за которого вспыхнул холодильник.

Ранее в дошкольном лицее № 1544 в районе Митино начался пожар. Огонь возник в кабинете психолога на первом этаже. Как выяснилось, горела отделка и мебель. Из здания быстро вывели на улицу 60 человек. Информации о пострадавших не поступало.