22 марта 2023, 15:56
Пожар в жилом доме в Симферополе унес жизни троих человек
Пожар произошел в Симферополе. Пламя охватило квартиру пятиэтажного дома. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по республике Крым.
Информация о возгорании поступила вчера, 21 марта, в 17:16. Пламя распространилось на площади в два квадратных метра. На место происшествия прибыли спасатели. В результате возгорания погибли 36-летняя женщина и двое детей.
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После пожара сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам, написало ИА НСН.
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