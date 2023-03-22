Происшествия 22 марта 2023, 15:56 Пожар в жилом доме в Симферополе унес жизни троих человек

Читать 360tv в

Пожар произошел в Симферополе. Пламя охватило квартиру пятиэтажного дома. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по республике Крым.

Информация о возгорании поступила вчера, 21 марта, в 17:16. Пламя распространилось на площади в два квадратных метра. На место происшествия прибыли спасатели. В результате возгорания погибли 36-летняя женщина и двое детей.

Реклама

После пожара сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам, написало ИА НСН.

Реклама