Пожар в жилом доме в Одинцове полностью ликвидировали

Пожар в жилом доме на улице Любы Новоселовой в Одинцове полностью потушили. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили «360» в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что ликвидация пожара произошла в 18:34. Возгорание тушили на балконах трех квартир на восьмом и девятом этажах. Спасатели оперативно эвакуировали жильцов.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.