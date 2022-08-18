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    18 августа 2022, 20:15

    Пожар в жилом доме в Одинцове полностью ликвидировали

    МЧС: при пожаре в жилом доме в Одинцове никто не пострадал

    Дарья Новая, Ольга Назаркина

    Пожар в жилом доме на улице Любы Новоселовой в Одинцове полностью потушили. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили «360» в региональном ГУ МЧС.

    В ведомстве уточнили, что ликвидация пожара произошла в 18:34. Возгорание тушили на балконах трех квартир на восьмом и девятом этажах. Спасатели оперативно эвакуировали жильцов.

    Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.