18 августа 2022, 20:15
Пожар в жилом доме в Одинцове полностью ликвидировали
МЧС: при пожаре в жилом доме в Одинцове никто не пострадал
Пожар в жилом доме на улице Любы Новоселовой в Одинцове полностью потушили. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили «360» в региональном ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили, что ликвидация пожара произошла в 18:34. Возгорание тушили на балконах трех квартир на восьмом и девятом этажах. Спасатели оперативно эвакуировали жильцов.
Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.