Пожар в жилом доме в Москве охватил три верхних этажа. Кадры с места

Огонь охватил три верхних этажа жилой многоэтажки в Москве. Кадры с места происшествия попали в распоряжение «360».

Пожар вспыхнул в пятом доме по улице 2-й Пугачевской, 5. Пламя охватило три верхних этажа первого корпуса.

На кадрах видно, что пожар распространился на большой площади пострадавших квартир. Языки пламени частично вырываются на улицу. Также обгорели балконы и внешняя часть пораженных пламенем помещений.

Сотрудники столичного ГУ МЧС подтвердили информацию о пожаре в беседе с «360». Они отметили, что пока не получали сообщений о пострадавших. По их словам, на месте возгорания уже работают сотрудники МЧС.

Причины возникновения пожара пока не выяснены.