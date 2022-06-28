facebook_pixel
    28 июня 2022, 20:14

    Пожар в жилом доме в Москве охватил три верхних этажа. Кадры с места

    Пожар охватил несколько квартир панельной многоэтажки на 2-й Пугачевской в Москве

    Александр Иванов, Алла Морген

    Огонь охватил три верхних этажа жилой многоэтажки в Москве. Кадры с места происшествия попали в распоряжение «360».

    Пожар вспыхнул в пятом доме по улице 2-й Пугачевской, 5. Пламя охватило три верхних этажа первого корпуса.

    На кадрах видно, что пожар распространился на большой площади пострадавших квартир. Языки пламени частично вырываются на улицу. Также обгорели балконы и внешняя часть пораженных пламенем помещений.

    Сотрудники столичного ГУ МЧС подтвердили информацию о пожаре в беседе с «360». Они отметили, что пока не получали сообщений о пострадавших. По их словам, на месте возгорания уже работают сотрудники МЧС.

    Причины возникновения пожара пока не выяснены.