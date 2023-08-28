28 августа 2023, 15:18
Пожар в жилом доме в Красногорске потушили
МЧС России: крупный пожар в доме в Красногорске ликвидировали
Крупный пожар в четырехэтажном доме в Красногорске ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В 14:43 — ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.
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В понедельник, 28 августа, огонь вспыхнул на верхнем этаже дома на Пионерской улице. Пожар в жилой постройке заметили росгвардейцы. Они сообщили о возгорании в экстренные службы и начали эвакуировать жителей дома. Правоохранители вывели из здания свыше 100 человек.
Очевидцы пожара рассказали, что здание вспыхнуло мгновенно. Прибывшие на место спасатели отключили газ и электричество в доме. Уже в 13:33 они ликвидировали открытое горение.
Как сообщил глава округа Дмитрий Волков, проживающих в пострадавших при пожаре квартирах временно переселят в помещения с комфортными условиями.
В пресс-службе региональной прокуратуры подчеркнули, что специалисты проведут проверку, чтобы установить обстоятельства и причины возгорания.
Красногорск
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