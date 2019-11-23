  • Пожар в жилом доме в Королеве распространился на 1800 кв. м

    23 ноября 2019, 23:22

    Алла Морген, Кирилл Фролов

    В подмосковном Королеве загорелся многоквартирный жилой дом. Площадь пожара достигла 1800 квадратных метров, сообщил источник «360».
    Пожар в жилом доме в Королеве распространился на 1800 кв. м

    Пожар произошел в доме № 12 по улице Первомайской. Горит трехэтажный дом коридорного типа. Здание построено из кирпича с деревянными перекрытиями.

    По данным собеседника телеканала, горят восемь квартир и кровля дома.

    Пользователи соцсетей пишут, что загорелось общежитие. Судя по снимкам с места ЧП, огонь охватил всю крышу здания.

    В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что на месте работают 87 человек. Задействованы 28 единиц техники.

    Информации о пострадавших не поступало.

    Из горящего дома эвакуированы 40 человек, уточнили агентству «Москва» в пресс-службе главка МЧС.

    Пожар начался около 21:30 по московскому времени.