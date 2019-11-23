Пожар в жилом доме в Королеве распространился на 1800 кв. м

В подмосковном Королеве загорелся многоквартирный жилой дом. Площадь пожара достигла 1800 квадратных метров, сообщил источник «360».

Пожар произошел в доме № 12 по улице Первомайской. Горит трехэтажный дом коридорного типа. Здание построено из кирпича с деревянными перекрытиями.

По данным собеседника телеканала, горят восемь квартир и кровля дома.

Пользователи соцсетей пишут, что загорелось общежитие. Судя по снимкам с места ЧП, огонь охватил всю крышу здания.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что на месте работают 87 человек. Задействованы 28 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Из горящего дома эвакуированы 40 человек, уточнили агентству «Москва» в пресс-службе главка МЧС.

Пожар начался около 21:30 по московскому времени.