Происшествия 12 апреля 2023, 01:09 Пожар в жилом доме Улан-Удэ спровоцировал эвакуацию

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Пожар произошел в жилом здании в Улан-Удэ Республики Бурятии. Пламя охватило пустую квартиру на первом этаже дома по улице Буйко. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на данные регионального главка МЧС.

Информация о пожаре поступила в ночь на 11 апреля. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые приступили к эвакуации. Из здания вывели девять человек. Четверо из них являются детьми.

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Пламя охватило площадь в 25 квадратных метров. На тушение огня потребовалось порядка 40 минут.