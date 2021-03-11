Пожар в жилом доме на юге Москвы охватил три этажа. Видео

Пожар вспыхнул в Москве в квартире на 11-м этаже дома по улице Ереванской, 4, в районе Царицыно. В распоряжении «360» появилось видео с кадрами, снятыми очевидцем на месте происшествия.

Видео прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На видео можно заметить, как полыхает балкон. Слышны крики женщины о помощи: «Пожалуйста, быстрее!».

К месту прибыли пожарные. По словам очевидца, пламя охватило три этажа. Огонь частично перешел на девятый и 12-й этажи.

По предварительной информации, один человек погиб. Пожарным удалось спасти восемь человек. К моменту публикации спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Ранее в четверг в Калиновке произошел крупный пожар в автосервисе. Обошлось без жертв, из людей никто не пострадал, однако многие машины полностью сгорели. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия, на которых можно заметить обугленные автомобили. Владелец автосервиса сообщил, что пожар мог начаться с котла.