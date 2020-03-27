Пожар в жилом доме Екатеринбурга. Есть погибшие

В жилом доме барачного типа в Екатеринбурге произошло возгорание. СМИ пишут о четырех до шести погибших.

Как сообщается на сайте МЧС по Свердловской области, пожар произошел в двухэтажном одноподъездном деревянном доме на улице Омской. Горит подъезд и кровля дома на площади 150 квадратных метров. До прибытия пожарных 10 жильцов эвакуировались самостоятельно.

«В тушении пожара задействованы восемь единиц пожарной техники, 40 человек личного состава. Огонь локализован, угроза распространения ликвидирована. Тушение продолжается. В ходе пожара есть пострадавшие», — сказано в сообщении.

Источник: Вконтакте

Как пишут РИА «Новости», по предварительной информации, при пожаре погибли четыре человека и один пострадал.

По информации от Telegram-канала Mash, число жертв составляет шесть человек.

Ранее в Петродворцовом районе Петербурга загорелись три ангара. Горит площадь в 1600 квадратных метров. Ему присвоен второй ранг сложности.