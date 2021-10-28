Пожар в жилом доме Балашихи локализовали

Пожар произошел в старом трехэтажном доме в Балашихе. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Сейчас возгорание удалось локализовать.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области сообщили, что информация о задымлении в доме № 24 на Институтской улице в Балашихе поступила в 08:49. ЧП произошло в трехэтажном кирпичном многоквартирном доме с деревянными перекрытиями.

На место выехали пожарные, они увидели, что горят подвал и квартиры на первом этаже. Оттуда эвакуировали восемь человек, в том числе одного ребенка.

Локализовать возгорание удалось в 10:01. На месте работали 60 спасателей и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 28 человек и восемь единиц техники. Причина возгорания устанавливается.