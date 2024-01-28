Эксклюзив 28 января 2024, 13:56 Пожар в здании Театра сатиры локализовали Источник «360»: пожар в здании Театра сатиры удалось локализовать Пресс-служба МЧС

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Пожар на крыше здания Театра сатиры в Москве удалось локализовать. Об этом сообщил источник «360».

Официальные данные об этом пока не поступали.

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Пожар произошел около 11:00. По данным источника, это случилось при ремонте крыши — скорее всего, искра попала в обрешетник или утеплитель.

Огонь распространился на 250 квадратных метров. Внутрь здания он не проник. Тем не менее из него пришлось эвакуировать 50 человек. На месте работали 76 спасателей, которые задействовали 21 спецмашину. Сведений о пострадавших не было.

Конструктивные особенности здания затруднили тушение — вскрыть кровлю оказалось нелегко. МЧС России опубликовало видео с места — в кадр попали работа штаба спасателей на месте пожара и огнеборцы, забирающиеся на крышу по подъемному механизму.

Установление причин и обстоятельств случившегося проконтролирует прокуратура Москвы. Координацией работы правоохранителей и представителей экстренных служб занялся Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев.