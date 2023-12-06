Происшествия 06 декабря 2023, 15:21 Пожар в здании петербургской консерватории локализовали МЧС: в Санкт-Петербурге локализовали пожар в здании консерватории на 100 кв. м

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Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар, который охватил здание государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Огнеборцы локализовали пожар на 100 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет», — подчеркнули в МЧС.

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Пожарные справились и с открытым горением.

Огонь вспыхнул в консерватории днем 6 декабря. Оперная певица, солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис рассказала «360», что пожар начался в ее малом зале.

По данным МЧС, сначала пламя охватило только первый этаж здания, а затем начало распространяться. В 13:17 пожару присвоили ранг 1-БИС. В его тушении участвовали около 30 человек и шесть единиц техники. Людей из консерватории вывели.

Все обстоятельства произошедшего, сообщило РИА «Новости», установит прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.