Пожар в здании Мосгоргеотреста потушен
Пожар ликвидировали в 00:31 мск. Его причина устанавливается.
Один из сотрудников Мосгоргеотреста ранее сообщил журналистам, что в здании проходил ремонт — ремонтировали старый лифт. Перекрытия в семиэтажной постройке деревянные, уточнил собеседник.
При этом многие сотрудники организации уже несколько месяцев работают удаленно. В Мосгоргеотресте хранится архив с информацией о подземных коммуникациях столицы.
Прокуратура проводит проверку по факту пожара.
Пожар в доме № 11 по Ленинградскому проспекту начался на последнем, седьмом этаже. Затем огонь перекинулся на кровлю здания. Из дома выведены около 140 человек, 40 из них — из жилой части. О пострадавших не сообщалось.
Людей разместили в автобусах и в здании по соседству. В тушении принимали участие 87 пожарных. Для подъезда пожарной техники ограничивали движение по дублеру Ленинградского проспекта.