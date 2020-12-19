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    19 декабря 2020, 00:40

    Пожар в здании Мосгоргеотреста потушен

    Кирилл Фролов

    Пожарные потушили возгорание в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
    Пожар в здании Мосгоргеотреста потушен

    Пожар ликвидировали в 00:31 мск. Его причина устанавливается.

    Один из сотрудников Мосгоргеотреста ранее сообщил журналистам, что в здании проходил ремонт — ремонтировали старый лифт. Перекрытия в семиэтажной постройке деревянные, уточнил собеседник.

    При этом многие сотрудники организации уже несколько месяцев работают удаленно. В Мосгоргеотресте хранится архив с информацией о подземных коммуникациях столицы.

    Источник фото: МЧС Москвы

    Прокуратура проводит проверку по факту пожара.

    Пожар в доме № 11 по Ленинградскому проспекту начался на последнем, седьмом этаже. Затем огонь перекинулся на кровлю здания. Из дома выведены около 140 человек, 40 из них — из жилой части. О пострадавших не сообщалось.

    Людей разместили в автобусах и в здании по соседству. В тушении принимали участие 87 пожарных. Для подъезда пожарной техники ограничивали движение по дублеру Ленинградского проспекта.