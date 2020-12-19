Пожар в здании Мосгоргеотреста потушен

Пожарные потушили возгорание в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Пожар ликвидировали в 00:31 мск. Его причина устанавливается.

Один из сотрудников Мосгоргеотреста ранее сообщил журналистам, что в здании проходил ремонт — ремонтировали старый лифт. Перекрытия в семиэтажной постройке деревянные, уточнил собеседник.

При этом многие сотрудники организации уже несколько месяцев работают удаленно. В Мосгоргеотресте хранится архив с информацией о подземных коммуникациях столицы.

Источник фото: МЧС Москвы

Прокуратура проводит проверку по факту пожара.

Пожар в доме № 11 по Ленинградскому проспекту начался на последнем, седьмом этаже. Затем огонь перекинулся на кровлю здания. Из дома выведены около 140 человек, 40 из них — из жилой части. О пострадавших не сообщалось.

Людей разместили в автобусах и в здании по соседству. В тушении принимали участие 87 пожарных. Для подъезда пожарной техники ограничивали движение по дублеру Ленинградского проспекта.