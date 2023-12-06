Происшествия 06 декабря 2023, 18:46 Пожар в здании консерватории имени Римского-Корсакова ликвидировали МЧС: пожар в консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге потушили Пресс-служба МЧС

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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в здании государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Огнеборцы полностью ликвидировали пожар», — подчеркнули в МЧС.

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Ликвидацию открытого горения объявили в 14:50. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.

Один из залов консерватории загорелся днем 6 декабря, рассказала «360» оперная певица, солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис. Людей из консерватории успели эвакуировать.

По данным МЧС, пламя охватило только первый этаж здания, а затем начало распространяться на другие помещения. В 13:17 пожару присвоили ранг 1-БИС. В его ликвидации задействовали более 30 человек и девять единиц техники.