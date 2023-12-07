07 декабря 2023, 19:04
Пожар в здании Электрозавода в Москве ликвидировали
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании Электрозавода на востоке Москвы
Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожар в производственном здании Электрозавода на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Пожарные локализовали возгорание в производственном помещении на площади 110 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.
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Возгорание произошло вечером в одном из цехов здания на улице Электрозаводская. Из строения успели эвакуироваться люди. Очевидцы сняли густой черным дым и открытое пламя, вырывающееся из строений.
Еще один пожар произошел днем на Митинском радиорынке. Там взорвался аккумулятор, который пришлось быстро тушить сотрудникам торговой точки. Очевидец поделился с «360» кадрами с места происшествия.
Пожары
МЧС РФ
Москва 2023
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