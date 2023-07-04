Происшествия 04 июля 2023, 04:37 Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в Химках потушили МЧС: пожар на бывшей мебельной фабрике в Химках потушили на площади 2,5 тыс. кв. м

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Пожар в здании бывшей мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в Химках потушен. Его площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило РИА «Новости».

«Открытое горение ликвидировали в 04:04», — сказано в сообщении ведомства.

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Пожар на складе бывшей мебельной фабрики в Сходне вспыхнул вечером 3 июля. В помещении загорелись лакокрасочные материалы. Изначально площадь возгорания составила 400 квадратных метров, достигнув впоследствии 2,5 тысячи квадратных метров.

По факту пожара Химкинская городская прокуратура инициировала проверку.

Ранее сообщалось, что по сообщениям очевидцев, столб огня и черный густой дым от пожара в здании бывшей мебельной фабрики видели даже на окраинах города. Один из очевидцев пожара сообщил «360», что огнем занялся восьмой цех бывшего производства. По его словам, сначала на месте прозвучал взрыв.