Происшествия 27 марта 2024, 17:12 Пожар в заброшенном здании произошел в Удмуртии

Читать 360tv в

В удмуртском селе Малая Пурга произошел пожар в заброшенном здании. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. До прибытия пожарных в здании успела сгореть кровля на площади 90 квадратных метров.

Реклама

По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем людьми, которые свободно проникли в помещение.