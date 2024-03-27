27 марта 2024, 17:12
Пожар в заброшенном здании произошел в Удмуртии
В удмуртском селе Малая Пурга произошел пожар в заброшенном здании. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. До прибытия пожарных в здании успела сгореть кровля на площади 90 квадратных метров.
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По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем людьми, которые свободно проникли в помещение.
Пожары
Удмуртия
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