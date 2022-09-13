Пожар в выставочном зале гостиницы на юге Индии унес жизни восьми человек | 360°

Происшествия 13 сентября 2022, 19:18 Поделиться Telegram

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Viber Пожар в выставочном зале гостиницы на юге Индии унес жизни восьми человек

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Серьезный пожар произошел в гостиничном комплексе в индийском городе Секундерабад. В результате восемь человек скончались. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на India Today.

Огонь охватил выставочный зал. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции. Несколько человек удалось эвакуировать из здания, шестерых вынесли, так как они находились без сознания.

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В результате возгорания восемь человек погибли. Все они были постояльцами гостиницы.

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