Пожар в выселенном доме унес жизнь одного человека в Москве

Пожар произошел в выселенном доме на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС источники в экстренных службах, жертвой огня стал один человек.

«На 11-й Парковой улице, дом 57, корпус 4, происходило загорание в выселенном доме. В результате пожара есть жертва», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на данный момент пожар уже удалось потушить. Его площадь была совсем небольшой — восемь квадратных метров. Сейчас на место прибыли правоохранительные органы. Им предстоит выяснить причину случившегося и все обстоятельства гибели человека.

Крупный пожар разразился минувшей ночью в Новосибирске. Там горел пункт проката самокатов. В итоге и киоск, и транспорт пострадали, людей в момент пожара внутри не было. Хозяйка пункта считает, что это все происки конкурентов, с которыми она конфликтовала.