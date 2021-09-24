Пожар в военном общежитии Москвы потушили

Огонь в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«05:54 объявлена полная ликвидация пожара», — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Пожар в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве произошел в ночь на пятницу. Около 100 человек в целях безопасности эвакуировали. Никто не пострадал.

Изначально площадь горения составляла 100 квадратных метров, но позже она выросла до одной тысячи «квадратов». Пожару присвоили третий, повышенный номер сложности.

Пожарным мешало то, что здание было с деревянными перекрытиями и пустотами. Кроме того, фиксировалось сильное задымление.

В тушении участвовали 120 человек и 29 единиц техники. Причины пожара не уточняются.