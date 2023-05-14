Происшествия 14 мая 2023, 16:24 Пожар в военкомате произошел в Мурманске МЧС: в центре Мурманска загорелось здание военкомата на площади 100 квадратных метров РИА «Новости»

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Здание, в котором находятся отделы военного комиссариата, загорелось в Мурманске в ночь на воскресенье, 14 мая. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что 02:07 поступило сообщение о пожаре в здании на улица Буркова, 4.

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«В результате происшествия выгорело помещение цокольного этажа», — отметили в МЧС.

С огнем боролись 18 спасателей и пять единиц техники. Пожар ликвидировали в 03:14, причины возгорания устанавливают.

По информации Telegram-канала Baza, военкомат поджег 19-летний молодой человек, которого уже задержали правоохранители. Подозреваемый признался, что устроить пожар его заставил анонимный пользователь Сети.

В середине марте поджигателя подмосковного военкомата Кирилла Бутылина осудили на 13 лет. Три года он проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии строгого режима.