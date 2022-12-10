Происшествия 10 декабря 2022, 10:55 Пожар в усадьбе Лопухиных в центре Москвы потушили МЧС: пожарные полностью ликвидировали возгорание в усадьбе Лопухиных в Москве РИА «Новости»

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Спасатели полностью ликвидировали пожар в здании усадьбы Лопухиных в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Сотрудники ведомства, по информации ТАСС, продолжают проливку обгоревших конструкций здания и разбор завалов после обрушения перекрытий.

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Хамовническая межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара в усадьбе Лопухиных. В надзорном ведомстве уточнили, что возгорание произошло утром 10 декабря в нежилом здании между вторым этажом и чердачным перекрытием.

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Во время тушения конструкции здания обрушились, в результате чего пострадал пожарный, он доставлен в больницу с переломом ребер.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Первоначально огонь охватил около 10 квадратных метров. МЧС показало борьбу с пожаром.