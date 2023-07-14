Происшествия 14 июля 2023, 07:34 Пожар в уральском селе Шайдуриха на третий день потушили МЧС Свердловской области: пожар в селе Шайдуриха полностью ликвидировали Телеканал «360»

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К утру 14 июля пожарные ликвидировали возгорание в селе Шайдуриха. Главное управление МЧС России по Свердловской области объявило об этом в Telegram-канале.

«Пожар в селе Шайдуриха полностью потушен. Огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций», — сообщила пресс-служба

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Ликвидацию возгорания зафиксировали в 09:00 (07:00 по московскому времени). Специалисты пока остались на месте для контроля над ситуацией.

Впервые о возгорании в Невьянском городском округе сообщили 12 июля. Верховой лесной пожар из-за сухой и ветреной погоды перекинулся на дома. Сначала пострадали шесть домов, затем — больше 40 построек. Жителей эвакуировали, но некоторые остались помогать спасателям. Одна женщина погибла, два человека получили ожоги.

К борьбе с огнем привлекли более 100 спасателей, вертолеты Ми-8 и самолет-амфибию БЕ-200 ЧС. Огонь локализовали 13 июля на площади 4,1 тысячи квадратных метров.