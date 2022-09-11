Пожар в уфимском ТЦ «Меркурий» наконец потушили | 360°

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Пожар в уфимском ТЦ «Меркурий» наконец потушили

МЧС Башкортостана: спасатели полностью ликвидировали пожар в уфимском ТЦ «Меркурий»

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Пожар в торговом центре «Меркурий» в Уфе наконец полностью потушили. Об этом информировала пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан в Telegram-канале.

«В 09:19 в ТРЦ „Меркурий“ объявлена полная ликвидация пожара», — указано в сообщении.

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Республиканское управление МЧС поделилось новми кадрами с места происшествия.

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ГУ МЧС по Республике Башкортостан

ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Сообщение о пожаре поступило в МЧС вечером 9 сентября. На месте работали 78 специалистов и 28 спецмашин. Пострадавших не было. Ликвидировать открытое горение удалось около 04:00.

Причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования, отметили в экстренных службах города.

В начале года в торговый центр пришла внеплановая проверка, специалисты нашли там56 нарушений пожарной безопасности. Главным образом они касались требований к пожарной сигнализации, путям эвакуации, системам оповещения. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в торгово-развлекательном центре, привлекли к административной ответственности.

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МЧС РФ

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