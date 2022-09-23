Пожар в Удмуртии унес жизнь пенсионера | 360°

Происшествия 23 сентября 2022, 21:34 Поделиться Telegram

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Viber Пожар в Удмуртии унес жизнь пенсионера

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Пожар произошел в Сарапуле. Там загорелся многоквартирный дом на улице Седельникова. Об этом сообщили IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

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В квартире, где вспыхнул пожар, проживал 84-летний пенсионер. После тушения мужчину обнаружили мертвым. Он проживал в одиночестве и, по словам соседей, часто употреблял спиртное. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении в пьяном виде.

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