Пожар в тверском оборонном НИИ потушат с вертолета

Тверской оборонный НИИ загорелся 21 апреля. Для ликвидации пожара МЧС задействовало вертолет. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.

«На месте пожара работает вертолет Ми-8. Борт оборудован специальным водосливным устройством емкостью пять тонн», — сказал он.

Источник фото: «Вконтакте», «Тверь ВКонтакте»

На 16:00 по московскому времени вертолет уже семь раз сбрасывал воду на пылающее здание. Также к тушению огня привлекли более 240 пожарных и 69 единиц техники. Представитель экстренных служб пока не сообщил, сколько времени нужно для полной ликвидации возгорания.

Пожар начался на втором этаже административного корпуса НИИ. В это время в здании находились сотрудники. На данный момент известно о двух погибших и 20 пострадавших. Всех работников НИИ уже эвакуировали.

Врачи городской больницы сообщили, что с места пожара к ним привезли семь пострадавших. Трое их них сразу попали в реанимацию.

Региональная военная прокуратура начала проверку происшествия. В ведомстве намерены установить причины возгорания, а также проверить соблюдение норм противопожарной безопасности.