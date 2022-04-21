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    21 апреля 2022, 16:58

    Пожар в тверском оборонном НИИ потушат с вертолета

    МЧС задействовало вертолет Ми-8 для тушения пожара в тверском оборонном НИИ

    Анна Усачева

    Тверской оборонный НИИ загорелся 21 апреля. Для ликвидации пожара МЧС задействовало вертолет. Об этом РИА «Новости» рассказал представитель экстренных служб.

    «На месте пожара работает вертолет Ми-8. Борт оборудован специальным водосливным устройством емкостью пять тонн», — сказал он.

    Пожар в тверском оборонном НИИ потушат с вертолета | Изображение 1Источник фото: «Вконтакте», «Тверь ВКонтакте»

    На 16:00 по московскому времени вертолет уже семь раз сбрасывал воду на пылающее здание. Также к тушению огня привлекли более 240 пожарных и 69 единиц техники. Представитель экстренных служб пока не сообщил, сколько времени нужно для полной ликвидации возгорания.

    Пожар начался на втором этаже административного корпуса НИИ. В это время в здании находились сотрудники. На данный момент известно о двух погибших и 20 пострадавших. Всех работников НИИ уже эвакуировали.

    Врачи городской больницы сообщили, что с места пожара к ним привезли семь пострадавших. Трое их них сразу попали в реанимацию.

    Региональная военная прокуратура начала проверку происшествия. В ведомстве намерены установить причины возгорания, а также проверить соблюдение норм противопожарной безопасности.