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Уголовное дело возбудили после гибели мужчины при пожаре в ТЦ «Бумеранг» в Курске

СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в ТЦ в Курске

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Уголовное дело возбудили после гибели человека при пожаре в торговом центре «Бумеранг» в Курске, сообщили в пресс-службе СК РФ. По предварительным данным, он был сотрудником этого ТЦ.

Установлено, что погибшему было 40 лет. Причиной смерти, возможно, стало отравление продуктами горения.

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«Один человек пострадал, он был передан медикам, скончался в карете скорой помощи», — сообщил РИА «Новости» представитель регионального ГУ МЧС.

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Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности.

ЧП в торговом центре произошло сегодня утром. По словам очевидцев происшествия, здание было очень сильно задымлено. Особенно густой дым валил из окон верхнего этажа.

Людей эвакуировали из ТЦ сотрудники «Бумеранга». Автомобили с парковки рядом с центом тоже экстренно отогнали.

Глава Курской области Роман Старовойт поручил проверить местные ТЦ на соблюдение правил пожарной безопасности, сообщил «Коммерсант». Проверку также начала прокуратура региона.

Пожар в ТЦ ликвидировали в 13:30. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

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