Происшествия 28 ноября 2022, 08:52 Пожар в ТЦ «Триумф» в Омске локализовали спустя два часа после возгорания Пресс-служба МЧС сообщила о локализации пожара в ТЦ «Триумф» в Омске Пресс-служба МЧС

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Сотрудники оперативных служб смогли локализовать возгорание в ТЦ «Триумф» в Омске. Об этом сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

К моменту локализации пламени площадь пожара составила 1350 квадратных метров. Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем.

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Пожарные Омска узнали о возгорании в 6:18 по местному времени. Когда они приехали к ТЦ, внутри здания уже было задымление. Предотвратить распространение огня удалось только спустя два часа.

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Сотрудники местного Telegram-канала Om1.ru сообщили, что пламя охватило складские помещения на первом этаже торгового комплекса. Также они отметили, что причину возникновения пожара пока не установили.

По данным представителей пресс-службы регионального главка МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Также неизвестно о погибших. К 6 утра по московскому времени, на месте возгорания работали 122 спасателя и 22 пожарные машины. Им помогали шесть звеньев газодымозащитной службы.

Загоревшийся ТЦ находится на улице Березовского в Омске. На кадрах с места пожара видно, что из здания валил густой серый дым.