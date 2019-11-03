Пожар в ТЦ «Спектр"на юго-западе Москвы привел к эвакуации 600 человек
Порядка 600 человек эвакуировали вечером в воскресенье из торгового центра «Спектр» на улице Новоясеневская на юго-западе Москвы. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу в столичном главке МЧС, причиной стало возгорание в помещении кафе на втором этаже.
По данным ведомства, общая площадь распространения огня составила три квадратных метра.
Источник «360» в экстренных службах сообщил, что возгорание произошло в подсобном помещении. Огонь распространился на потолок и вентиляцию. Администрация организовала выход на улицу порядка 600 человек.