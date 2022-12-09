Важное 09 декабря 2022, 10:56 Пожар в ТЦ «Мега Химки» окончательно потушили МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ТЦ «Мега Химки» РИА «Новости»

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Спасатели ликвидировали открытое горение в гипермаркете OBI в Московской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Объявлена ликвидация открытого горения», — заявили в пресс-службе.

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Пожар в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки» случился рано утром 9 декабря. Общая площадь возгорания достигла 18 тысяч квадратных метров, о локализации пожара сообщили в 08:25. Охранник гипермаркета погиб. По предварительным данным, на него упала конструкция здания.

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OBI в результате случившегося оказался почти полностью разрушен. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от произошедшего в 20–30 миллиардов долларов. Представители ТЦ «Мега Химки» заявил, что 9 декабря магазин не будет работать.

По факту ЧП открыли уголовное дело по статье УК РФ «Производство, перевозка, хранение, либо сбыт продукции и товаров, оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».