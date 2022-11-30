Происшествия 30 ноября 2022, 07:45 Пожар в ТЦ Красноярска окончательно потушили МЧС сообщило о полном тушении пожара в ТЦ «Взлетка Plaza» в Красноярске Пресс-служба МЧС

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Пожар в красноярском торговом центре «Взлетка Plaza» полностью ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю в своем Telegram.

«Пожар полностью ликвидирован в 11:04 (07:04 по московскому времени — прим. ред.)», — сказано в сообщении ведомства.

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Спасатели получили информацию о пожаре в ТЦ на улице Весны в Красноярске в 05:57 (01:57 по московскому времени — прим.ред.). Охранники заметили, что в здании загорелась крыша. Спустя два часа пожар локализовали на площади 200 квадратных метров, в тушении участвовали 60 представителей МЧС и 16 единиц техники.

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Местные жители заявили, что огонь успел распространиться и на этажи. Один из очевидцев сообщил, что обгорели конструкции всех трех этажей «Взлетка Plaza». Однако другой человек показал кадры, на которых видно, что пострадала лишь облицовка фасада.