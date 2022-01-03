Пожар в церкви XIX века потушили под Оренбургом

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы загорелась в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, огонь охватил купольное помещение и перекинулся на крышу храма.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 22:10 в минувшее воскресенье, 2 января. Прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали огонь в 22:38. Это позволило не допустить перехода пламени на соседние дома.

Ведомство опубликовало видео с работой пожарных на месте происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что огонь полностью охватил крышу деревянной церкви. Для тушения пожара сотрудники МЧС подняли выдвижные лестницы и поливали горящий храм водой из шлангов.

Полностью потушить пожар удалось только в 7:00 понедельника, 3 января. К ликвидации огня привлекли 38 спасателей и 14 единиц техники. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Причины возникновения огня установят позже.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Подгородняя Покровка построили в 1861 году. Богослужения там проводились до 1937 года. После закрытия помещение отдали под зернохранилище. Службы в храме возобновились только в 1991 году.