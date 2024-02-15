Происшествия 15 февраля 2024, 18:30 Пожар в центре Москвы уничтожил клуб Lookin Rooms Клуб Lookin Rooms сгорел при пожаре в здании «Известия-холл» в Москве Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по городу Москве

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Клуб Lookin Rooms в здании «Известия-холл» в Москве сгорел. Пожар, который произошел с утра в четверг, 15 февраля, уничтожил его, подтвердили представители в Telegram-канале заведения.

Пожар в здании на углу Тверской улицы и Пушкинской площади начался утром в четверг, 15 февраля.

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Площадь возгорания, по данным спасателей, достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Спасателям довольно быстро удалось локализовать пожар, а после — потушить.

Предварительной причиной возгорания назвали сварочные работы. О пострадавших информации не поступало. Однако спасателям пришлось искать одного из сотрудников заведения.

Ранее появилось видео после пожара во дворе здания «Известия-холл» в Москве.