Происшествия 11 марта 2024, 11:22 Пожар в цеху в Раменском распространился на соседнее здание МЧС: в Подмосковье огонь распространился на соседнее административное здание Пресс-служба МЧС

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При возгорании в поселке Родники Раменского городского округа огонь перешел на соседнее административное здание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«При пожаре в Московской области огонь распространился на стоящее соседнее административное здание. Оно загорелось на площади в 100 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

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В МЧС добавили, что к месту возгорания направили передвижную лабораторию для контроля замеров вредных веществ в воздухе.

Возгорание произошло в поселке Родники утром в понедельник, пожар начался в мебельном цехе. В распоряжении «360» появились кадры с места событий, дым заметили в близлежащих поселке Быково и деревне Шмеленки.

В связи с происшествием прокуратура Московской области начала проверку. В ведомстве отметили, что возгорание началось около девяти утра, сведения о пострадавших не поступали.