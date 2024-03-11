11 марта 2024, 11:22
Пожар в цеху в Раменском распространился на соседнее здание
МЧС: в Подмосковье огонь распространился на соседнее административное здание
При возгорании в поселке Родники Раменского городского округа огонь перешел на соседнее административное здание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«При пожаре в Московской области огонь распространился на стоящее соседнее административное здание. Оно загорелось на площади в 100 квадратных метров», — заявили в ведомстве.
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В МЧС добавили, что к месту возгорания направили передвижную лабораторию для контроля замеров вредных веществ в воздухе.
Возгорание произошло в поселке Родники утром в понедельник, пожар начался в мебельном цехе. В распоряжении «360» появились кадры с места событий, дым заметили в близлежащих поселке Быково и деревне Шмеленки.
В связи с происшествием прокуратура Московской области начала проверку. В ведомстве отметили, что возгорание началось около девяти утра, сведения о пострадавших не поступали.
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МЧС РФ
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