Происшествия 03 августа 2023, 16:23 Пожар в цеху аккумуляторов в Воскресенске локализовали Глава городского округа Воскресенск Малкин: пожар в цеху аккумуляторов локализовали Скриншот видео

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Пожар в цеху по производству аккумуляторов в селе Ачкасово локализовали, написал в своем Telegram-канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Он поблагодарил представителей экстренных служб за слаженную работу.

«Локализован пожар, который сегодня произошел по адресу: улица Московская, 32е — кислородно-аккумуляторный склад. Благодарю все службы за слаженную работу!» — отметил глава муниципалитета.

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Информация о возгорании цеха в селе Ачкасово поступила на пульт дежурного в 13:52. Местные жители рассказали о столбе дыма, который было видно далеко от места пожара. К горящему заводу отправились сотрудники экстренных служб.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пламя охватило 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали семь человек, позже там обрушилась кровля. К тушению пожара привлекли 86 человек и 24 единицы техники, включая пожарный поезд.

К выяснению причин ЧП подключатся сотрудники областной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что контролируют ход установления всех обстоятельств ЧП.