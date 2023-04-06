Происшествия 06 апреля 2023, 22:31 Пожар в цехе во Владимирской области привел к эвакуации 20 человек

Читать 360tv в

Пожар произошел в городе Киржач Владимирской области. Там 5 апреля загорелся производственный цех на базе бывшего предприятия «Автосвет». Об этом сообщило издание «Владимирские ведомости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Спасателям пришлось эвакуировать из здания 20 рабочих. На месте происшествия обнаружили сильное задымление. Огонь распространился на площади в пять квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало, написали Nation News.